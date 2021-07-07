Вірменія заявила про перестрілку на кордоні з Азербайджаном, є поранені. Інцидент стався на прикордонній ділянці села Верин Шоржа Гегаркунікської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське телебачення Вірменії .

З вірменського боку - один військовослужбовець з легкими пораненнями. А у азербайджанської сторони, за словами начальника інформаційного відділу Генштабу ЗС Вірменії Самвела Асатряна.

"Це організована Азербайджаном провокація, яка призвела до того, що у нас є двоє поранених", - сказав Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

На його погляд, підстави для провокацій Азербайджану могли дати "деякі заяви" генсека ОДКБ Станіслава Зася. Вірменія веде консультації, щоб таких заяв більше не було.