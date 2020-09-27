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Вірменія заявила, що азербайджанська сторона втратила 200 осіб убитими

Єреван, Неділя 27 вересня 2020 23:20
Вірменія заявила, що азербайджанська сторона втратила 200 осіб убитими
Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Артур Родивилов

За інформацією Міністерства оборони Вірменії, в ході бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинуло близько 200 осіб. Баку втратив близько 30 одиниць бронетехніки та близько 20 безпілотників.

Про це на зустрічі з журналістами заявив представник відомства Арцрун Ованісян, повідомляє News.am.

Втрати вірменської сторони уточнюються. За словами представника Міноборони, поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван.

Заступник міністра оборони невизнаного Нагірного Карабаху Артур Саргсян раніше на прес-конференції в Степанакерті говорив про 16 загиблих з вірменської сторони.

В Баку інформацію про жертви конфлікту поки не коментували.

Конфлікт двох держав навколо Нагірного Карабаху загострився сьогодні. Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило про обстріл мирних населених пунктів, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації" і обстрілі позицій азербайджанської армії. Повідомлялося про загиблих і поранених мирних жителів.

Як відзначали в НАТО, конфлікт в Нагірному Карабаху не має військового рішення, тому сторони мають повернутися за стіл переговорів.

До переговорів закликали Баку і Єреван і в Європейському союзі.

Крім того, Папа Римський Франциск просив сторони Нагірно-Карабахського конфлікту вирішити спір без застосування зброї.

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