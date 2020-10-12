Армения заявила о 200 погибших военных Азербайджана за сутки в Карабахе

В Армении заявили, что за последние сутки в боях в Нагорном Карабахе погибли 200 азербайджанских военных. А с начала боев были убиты почти 5 тысяч военнослужащих Азербайджана.

Об этом сообщает единый информационный центр Армении.

Отмечается, что также за сутки были уничтожены 3 азербайджанских беспилотника и 3 единицы бронетехники.

Всего же за время боев с 27 сентября, по данным армянских властей, были убиты 4919 азербайджанских военных, уничтожены 16 беспилотников, 16 вертолетов, 514 единиц бронетехники, 17 самолетов, 4 системы "Смерч".

Напомним, Армения и Азербайджан в Москве согласовали совместный документ, согласно которому с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие.

Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность продолжением боев в Нагорном Карабахе. В ЕС призвали все стороны конфликта, в том числе и внешние, соблюдать условия достигнутого перемирия.

Кроме этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен в рамках нового формата.