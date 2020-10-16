ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения временно запретит ввоз турецких товаров из-за Карабаха

Пятница 16 октября 2020 15:59
Армения временно запретит ввоз турецких товаров из-за Карабаха
Фото: Армения запретит ввоз турецких товаров (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Армения приняла решение запретить ввоз товаров из Турции из-за ее поддержки Азербайджана в карабахском вопросе. Такое решение арменского министерства экономики вступает в силу 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает Hetq.

"Власти Турции своими действиями расшатывают стабильность в регионе", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве также заявили, что введением запрета на импорт турецких товаров предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении.

"После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", - сообщили в Минэкономики.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Также государственный секретарь США Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

Кроме того, недавно Минобороны Армении обвинило Израиль и Турцию в отправке военной помощи Азербайджану. В Ереване утверждают, что Азербайджан получил беспилотники под видом гуманитарного груза.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Армения

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь