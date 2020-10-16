Вірменія тимчасово заборонить ввезення турецьких товарів через Карабах

Фото: Вірменія заборонить ввезення турецьких товарів (freepik)

Вірменія прийняла рішення заборонити ввезення товарів з Туреччини через її підтримку Азербайджану в карабахському питанні. Таке рішення вірменського міністерства економіки набуває чинності 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє Hetq.

"Влада Туреччини своїми діями розхитують стабільність в регіоні", - наголошується в повідомленні відомства.

У міністерстві також заявили, що введенням заборони на імпорт турецьких товарів запобігається проникнення різних загроз на територію Вірменії.

"Після набрання чинності даного рішення дефіциту продуктів у Вірменії не виникне, оскільки він буде заповнений імпортом з інших країн і місцевим виробництвом", - повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв про готовність Анкари підтримати Азербайджан в будь-якій сфері в конфлікті з Вірменією.

Також державний секретар США Майк Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху.

Крім того, нещодавно Міноборони Вірменії звинуватило Ізраїль та Туреччину у відправці військової допомоги Азербайджану. У Єревані стверджують, що Азербайджан отримав безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу.