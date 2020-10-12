Армения требует создать механизмы верификации соблюдения перемирия в Карабахе

Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Азербайджан не соблюдает режим перемирия в Нагорном Карабахе. Армения заявила о необходимости внедрения верификационного механизма для режима прекращения огня.
Об этом он заявил на двусторонней встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Мнацаканян заявил, что более 6 тысяч гражданских объектов уничтожены в результате обстрелов ВС Азербайджана.
"Это военное преступление, рядом с ними не было военных объектов", - сказал он.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Как писало РБК-Украина, главы МИД Армении и Азербайджана 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени.
После этого Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.