Вірменія вимагає створити механізми верифікації дотримання перемир'я в Карабасі

Голова Міністерства закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян заявив, що Азербайджан не дотримується режим перемир'я в Нагірному Карабасі. Вірменія заявила про необхідність впровадження верифікаційного механізму для режиму припинення вогню.

Про це він заявив на двосторонній зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Мнацаканян заявив, що більше 6 тисяч цивільних об'єктів знищені в результаті обстрілу ЗС Азербайджану.

"Це військовий злочин, поряд з ними не було військових об'єктів", - сказав він.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Як повідомляло РБК-Україна, голови МЗС Вірменії і Азербайджану 9 жовтня домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке вступило в силу 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом.

Після цього Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.