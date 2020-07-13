Армения продлила режим чрезвычайного положения

Власти Армении продлили режим чрезвычайного положения до 12 августа из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом. Это уже четвертое продление режима ЧП с начала пандемии.

Об этом сообщают "Новости Армении".

ЧП в Армении объявили 16 марта. С тех пор его продлевали трижды. Сегодня, 13 июля, режим чрезвычайного положения продлили в четвертый раз.

По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, правительство решило внести коррективы в документ, в частности - касательно требований к самоизоляции.

"Было определено, что оно дается устно, а при требовании со стороны адресата - и в письменном виде. Также предусмотрены исключения из нарушений порядка самоизоляции, когда человек по медицинским показаниям посещает медицинские учреждения для проведения обследования или сдачи лабораторных анализов", - сказал Бадасян.

Также были внесены изменения в требования по определению списка стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, список территорий, где запрещается организация и проведение общественных мероприятий, будет определяться решением правительства с возможностью коррекции со стороны коменданта региона.

Напомним, в конце мая Армения заявила о второй волне коронавируса, а 1 июня стало известно о заражении премьера страны Николы Пашиняна.

До этого карантин в Армении ослабили аккурат перед скачком заражений.

Но уже через две недели чрезвычайное положение в стране было продлено, при этом снятые ранее ограничения не вернули.