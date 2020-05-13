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Армения продлит режим ЧП на месяц

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 13:26
Армения продлит режим ЧП на месяц
Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)

При этом ограничения вводиться не будут

Правительство Армении планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое завершается 14 мая. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik.Аrmenia.

По словам премьера, несмотря на продление режима ЧП, правительство не будет возвращать экономические и другие ограничения.

При этом он отметил, что в Армении не соблюдаются противоэпидемические нормы, так как ежедневно в стране фиксируют свыше 100 новых заболеваний.

По информации армянских СМИ, продление чрезвычайного положения планируется на месяц.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая в Армении подтверждено 3718 случаев коронавируса, из них 180 человек заболели за вчера.

Напомним, с 4 мая в Армении в рамках ослабления карантинных ограничений были открыты магазины, рестораны и бары, а также возобновилось производство, и отменили ограничения на передвижение, несмотря на рост новых заболеваний коронавирусом.

Как ранее писало РБК-Украина, режим чрезвычайного положения действует в Армении с 16 марта. При этом он уже был продлен на месяц в середине апреля.

Теги Новости Украины Армениячрезвычайное положениеКоронавирус
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