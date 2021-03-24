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Армения отменила военное положение после войны в Карабахе

Автор: РБК-Украина

Парламент Армении на сегодняшнем заседании отменил военное положение. Оно действовало с 27 сентября во время очередного обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет NewsArmenia.

Сообщается, что законодательную инициативу об отмене военного положения внесли оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения". По словам главы фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, этот режим исчерпал себя в политическом плане.

"Сейчас реальность иная, есть договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов, а наличие военного положения ограничивает права оппозиции и демократию в стране", - добавил Марукян.

Напомним, ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы в Армении объявлены на 20 июня. Премьер-министр Никол Пашинян и оппозиция договорились о выходе из политического кризиса путем нового голосования.

Протесты в Армении против Пашиняна начались после фактического поражения Еревана в новой войне за Нагорный Карабах. По итогам боевых действий в ноябре лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России подписали мирное соглашение, которое предусматривает наличие российских миротворцев, передачу Азербайджану части территории Нагорного Карабаха, а также вывод армянских военных.

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