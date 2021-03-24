Вірменія скасувала воєнний стан після війни в Карабаху

Парламент Вірменії на сьогоднішньому засіданні скасував воєнний стан. Він діяв з 27 вересня під час чергового загострення військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це пише NewsArmenia .

Повідомляється, що законодавчу ініціативу про скасування воєнного стану внесли опозиційні фракції "Освічена Вірменія" і "Процвітаюча Вірменія". За словами голови фракції "Освічена Вірменія" Едмона Марукяна, цей режим вичерпав себе в політичному плані.

"Зараз реальність інша, є домовленість про проведення позачергових парламентських виборів, а наявність військового положення обмежує права опозиції і демократію в країні", - додав Марукян.