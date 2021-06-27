UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Армения объявила результаты выборов. Победила партия Пашиняна

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Армения объявила официальные результаты парламентских выборов. С большим отрывом победила партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна.

Об этом пишет "Радио Азатутюн".

Сообщается, что партия Пашиняна набрала 53,91% голосов, на втором месте блок "Айастан" ("Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем блок "Честь имею" с 5,22%. Этот блок, который сформирован вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, не преодолел порог в 7%, но прошел в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.

В соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, блок "Армения" - 29 мандатов, а блок "Честь имею" - семь мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам, партия Пашиняна получает больше половины голосов.

Выборы в Армении были досрочными, их объявили на фоне политического кризиса после поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрмениявыборыНикол Пашинян