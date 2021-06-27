Армения объявила результаты выборов. Победила партия Пашиняна

Сообщается, что партия Пашиняна набрала 53,91% голосов, на втором месте блок "Айастан" ("Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем блок "Честь имею" с 5,22%. Этот блок, который сформирован вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна, не преодолел порог в 7%, но прошел в парламент как третья сила с наибольшим количеством голосов.

В соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, блок "Армения" - 29 мандатов, а блок "Честь имею" - семь мандатов.