Армения обвинила военных Азербайджана в гибели гражданского

Ереван обвинил военнослужащих Азербайджана в обстреле сел Шатван и Мец Масрик. В результате одного из обстрелов один мирный житель погиб, а двое получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян.

По ее словам, азербайджанская армия выпустила ракету из ударного беспилотного летательного аппарата по селу Мец Масрик. Кроме того, в направлении села Шатван была применена артиллерия.

"Силы ПВО Армении уничтожили в этом районе три вражеских БПЛА, в том числе беспилотник, который выпустил ракету по поселку Мец Масрик", - добавила Степанян.

Напомним, ранее в обстреле гражданских была обвинена Армения. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли город Тертер, смертельно ранив мирного жителя Азербайджана.

Кроме того, в Азербайджане назвали общее число жертв среди гражданского населения в результате конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

Добавим, минувшей ночью Азербайджан из артиллерии обстрелял позиции сил Армении. В результате этого были серьезно повреждены более 160 домов и почти 40 гражданских объектов.