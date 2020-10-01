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Вірменія звинуватила військових Азербайджану у загибелі цивільного

Автор: Дмитро Левицький

Єреван звинуватив військовослужбовців Азербайджану в обстрілі сіл Шатван та Мец Масрік. В результаті одного з обстрілів один мирний мешканець загинув, а двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Про це на сторінці у Facebook повідомила речник вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян.

За її словами, азербайджанська армія випустила ракету з ударного безпілотного літального апарату по селу Мец Масрік. Крім того, в напрямку села Шатван була застосована артилерія.

"Сили ППО Вірменії знищили в цьому районі три ворожих БПЛА, в тому числі безпілотник, який випустив ракету по селищу Мец Масрік", - додала Степанян.

Нагадаємо, раніше в обстрілі цивільних була звинувачена Вірменія. У Баку заявили, що вірменські військові обстріляли місто Тертер, смертельно поранивши мирного жителя Азербайджану.

Крім того, в Азербайджані назвали загальну кількість жертв серед цивільного населення в результаті конфлікту з Вірменією в Нагірному Карабасі.

Додамо, минулої ночі Азербайджан з артилерії обстріляв позиції сил Вірменії. В результаті цього було серйозно пошкоджено понад 160 будинків та майже 40 цивільних об'єктів.

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