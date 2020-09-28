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Армения не обращалась к России за помощью из-за обострения в Нагорном Карабахе

Автор: Игорь Литвиненко

Армения пока не видит необходимости во внешнем вмешательстве в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Пока Ереван не планирует обращаться за помощью в организацию Договора о коллективной безопасности.

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Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян, передают "РИА Новости".

"Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет", - заявил Тоганян, отвечая на вопрос о том, будет ли Ереван обращаться в ОДКБ за помощью.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнул вновь утром 27 сентября. Тогда в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в начале обстрелов по всей линии фронта. В то же время Минобороны Армении обвинило Азербайджан в ракетных обстрелах и использовании дронов.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что в результате конфликта погибли как минимум двое мирных жителей.

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