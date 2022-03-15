Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией.

Такое заявление сделал глава МИД Армении Мирзоян.

Стоит отметить, что Армения и Турция уже давно ведут переговоры об урегулировании отношений между странами.

Встречи представителей были ранее и после них стороны заявляли единогласно: "Специальные представители подтвердили, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией в соответствии с договоренностью на встрече в Москве. Состоялся обмен мнениями по поводу вероятных совместных конкретных шагов, и подтверждено обязательство продолжить процесс без предусловий"

Эта попытка стала уже четвертой для урегулирования армяно-турецких отношений.

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