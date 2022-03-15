Вірменія готова встановити дипломатичні відносини і відкрити кордони з Туреччиною

Вірменія готова встановити дипломатичні відносини з Туреччиною і відкрити кордони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Вірменії.
Вірменія готова встановити дипломатичні відносини та відкрити кордони з Туреччиною.
Таку заяву зробив глава МЗС Вірменії Мірзоян.
Варто відзначити, що Вірменія і Туреччина вже давно ведуть переговори про врегулювання відносин між країнами.
Зустрічі представників були раніше і після них сторони заявляли одноголосно: "спеціальні представники підтвердили, що кінцевою метою переговорів є повне врегулювання відносин між Вірменією і Туреччиною відповідно до домовленості на зустрічі в Москві. Відбувся обмін думками з приводу ймовірних спільних конкретних кроків, і підтверджено зобов'язання продовжити процес без передумов"
Ця спроба стала вже четвертою для врегулювання вірмено-турецьких відносин.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що НБУ попросив центробанк Туреччини та інших країн відключити російські карти"МИР".
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