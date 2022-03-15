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Вірменія готова встановити дипломатичні відносини і відкрити кордони з Туреччиною

Автор: Анна Шиканова

Вірменія готова встановити дипломатичні відносини з Туреччиною і відкрити кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Вірменії.

Вірменія готова встановити дипломатичні відносини та відкрити кордони з Туреччиною.

Таку заяву зробив глава МЗС Вірменії Мірзоян.

Варто відзначити, що Вірменія і Туреччина вже давно ведуть переговори про врегулювання відносин між країнами.

Зустрічі представників були раніше і після них сторони заявляли одноголосно: "спеціальні представники підтвердили, що кінцевою метою переговорів є повне врегулювання відносин між Вірменією і Туреччиною відповідно до домовленості на зустрічі в Москві. Відбувся обмін думками з приводу ймовірних спільних конкретних кроків, і підтверджено зобов'язання продовжити процес без передумов"

Ця спроба стала вже четвертою для врегулювання вірмено-турецьких відносин.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що НБУ попросив центробанк Туреччини та інших країн відключити російські карти"МИР".

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