Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией
Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Армении.
Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией.
Такое заявление сделал глава МИД Армении Мирзоян.
Стоит отметить, что Армения и Турция уже давно ведут переговоры об урегулировании отношений между странами.
Встречи представителей были ранее и после них стороны заявляли единогласно: "Специальные представители подтвердили, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией в соответствии с договоренностью на встрече в Москве. Состоялся обмен мнениями по поводу вероятных совместных конкретных шагов, и подтверждено обязательство продолжить процесс без предусловий"
Эта попытка стала уже четвертой для урегулирования армяно-турецких отношений.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что НБУ попросил центробанк Турции и других стран отключить российские карты "МИР".
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