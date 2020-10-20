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Армения и Азербайджан продолжают обстреливать позиции друг друга в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Армения и Азербайджан продолжают обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Этой ночью бои продолжались на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта.

"В результате действий, проведенных азербайджанской армией, на различных направлениях фронта была уничтожена живая сила противника, два танка Т-72, ​​четыре РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица-пушка Д-30 и пять автомобилей", - говорится в сообщении.

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Армения также сообщает об обстрелах, в которых обвиняет азербайджанскую сторону.

Напомним, вчера Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении, которая пыталась оказать сопротивление и обстреляла оборонительные позиции.

Отметим, 10 октября Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

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