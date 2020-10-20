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Вірменія і Азербайджан продовжують обстрілювати позиції один одного в Карабасі

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою. Вірменія і Азербайджан продовжують обстріли.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Цієї ночі бої тривали на Агдере-Агдамському, Фізулі-Гадрут-Джебраільському і Губадли-Зангеланському напрямках фронту.

"В результаті дій, проведених азербайджанською армією, на різних напрямках фронту була знищена жива сила противника, два танки Т-72, чотири РСЗВ БМ-21 "Град", одна гаубиця-гармата Д-30 і п'ять автомобілів", - йдеться в повідомленні.

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Вірменія також повідомляє про обстріли, в яких звинувачує азербайджанську сторону.

Нагадаємо, вчора Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції.

Зазначимо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан погодили спільний документ за підсумками переговорів, що пройшли в Москві через конфлікт в Нагірному Карабасі.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.

Прогноз погоди
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