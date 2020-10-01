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В Армении заявили о сбитом беспилотнике под Ереваном

Армения, Четверг 01 октября 2020 23:14
В Армении заявили о сбитом беспилотнике под Ереваном
Фото: боевые действия (facebook.com / nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Силы противовоздушной обороны Армении сбили беспилотник в Котайкской области, граничащей с Ереваном. Границы области региона находятся на расстоянии примерно 50 км от столицы страны.

Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также она сообщила о нескольких других беспилотниках, сбитых при атаке на армянское село Мец-Масрик. Три беспилотника были сбиты в Гегаркуникской области на границе с Карабахом. Один из них успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения.

Также в Ереване утверждают, что Азербайджан открыл артиллерийский огонь по селу Шатван.

Премьер-министр Аримении Никол Пашинян в своем Facebook заявил, что в небе над Котайкской и Гегаркуникской областями появились "четыре вражеских беспилотника".

"Армянские силы ПВО уже уничтожили три из них", - написал он.

Позже он сообщил об уничтожении и четвертого беспилотника.

Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили , что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Кроме того, в Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.

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