У Вірменії заявили про збитий безпілотник під Єреваном

Сили протиповітряної оборони Вірменії збили безпілотник в Котайкской області, що межує з Єреваном. Межі області регіону знаходяться на відстані приблизно 50 км від столиці країни.

Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Також вона повідомила про кілька інших безпілотників, збитих при атаці на вірменське село Мец-Масрік. Три безпілотники були збиті в Гегаркунікській області на кордоні з Карабахом. Один з них встиг випустити ракету по селу, в результаті чого загинув один місцевий житель, двоє отримали поранення.

Також в Єревані стверджують, що Азербайджан відкрив артилерійський вогонь по селу Шатван.

VIDEO: Footage circulating on social media reportedly shows an interception of a missile near Yerevan. https://t.co/KgdebgfzV5 pic.twitter.com/aftdREaQG9