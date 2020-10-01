ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Вірменії заявили про збитий безпілотник під Єреваном

Вірменія, Четвер 01 жовтня 2020 23:14
У Вірменії заявили про збитий безпілотник під Єреваном
Фото: бойові дії (facebook.com / nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Сили протиповітряної оборони Вірменії збили безпілотник в Котайкской області, що межує з Єреваном. Межі області регіону знаходяться на відстані приблизно 50 км від столиці країни.

Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Також вона повідомила про кілька інших безпілотників, збитих при атаці на вірменське село Мец-Масрік. Три безпілотники були збиті в Гегаркунікській області на кордоні з Карабахом. Один з них встиг випустити ракету по селу, в результаті чого загинув один місцевий житель, двоє отримали поранення.

Також в Єревані стверджують, що Азербайджан відкрив артилерійський вогонь по селу Шатван.

Прем'єр-міністр Аріменіі Нікол Пашинян в своєму Facebook заявив, що в небі над Котайкской і Гегаркунікской областями з'явилися "чотири ворожих безпілотники".

"Вірменські сили ППО вже знищили три з них", - написав він.

Пізніше він повідомив про знищення і четвертого безпілотника.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Вірменії заявили, що в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі турецький винищувач в повітряному бою збив вірменський. Єреван звинувачує Анкару в прямої військової агресії.

Крім того, в Нагірному Карабасі заявили, що вірменські сили на південній ділянці карабасько-азербайджанської лінії зіткнення збили азербайджанський вертоліт.

Раніше Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі АрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся