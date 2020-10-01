У Вірменії заявили про збитий безпілотник під Єреваном

Фото: бойові дії (facebook.com / nkrmil)

Сили протиповітряної оборони Вірменії збили безпілотник в Котайкской області, що межує з Єреваном. Межі області регіону знаходяться на відстані приблизно 50 км від столиці країни.

Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Також вона повідомила про кілька інших безпілотників, збитих при атаці на вірменське село Мец-Масрік. Три безпілотники були збиті в Гегаркунікській області на кордоні з Карабахом. Один з них встиг випустити ракету по селу, в результаті чого загинув один місцевий житель, двоє отримали поранення.

Також в Єревані стверджують, що Азербайджан відкрив артилерійський вогонь по селу Шатван.

VIDEO: Footage circulating on social media reportedly shows an interception of a missile near Yerevan. https://t.co/KgdebgfzV5 pic.twitter.com/aftdREaQG9 — Conflict News (@Conflicts) October 1, 2020

Прем'єр-міністр Аріменіі Нікол Пашинян в своєму Facebook заявив, що в небі над Котайкской і Гегаркунікской областями з'явилися "чотири ворожих безпілотники".

"Вірменські сили ППО вже знищили три з них", - написав він.

Пізніше він повідомив про знищення і четвертого безпілотника.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Вірменії заявили, що в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі турецький винищувач в повітряному бою збив вірменський. Єреван звинувачує Анкару в прямої військової агресії.

Крім того, в Нагірному Карабасі заявили, що вірменські сили на південній ділянці карабасько-азербайджанської лінії зіткнення збили азербайджанський вертоліт.

Раніше Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії.