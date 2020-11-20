В Армении сменили министра обороны после поражения в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке министра обороны Давида Тонояна. На его место назначен военный советник премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает newsarmenia.am

Сообщается, что Саркисян отправил Тонояна в отставку и назначил на должность министра обороны Вагаршака Арутюняна (занимал должность министра обороны в 1999-2000 годах, является военным советником Пашиняна).

Кроме того, в Армении сменили министра по чрезвычайным ситуациям - должность Феликса Цолакяна занял Андраник Пилоян. Еще одним указом президента уволена Заруи Батоян с должности министра труда и по социальным вопросам. Ее преемником стал Месроп Аракелян.

Отметим, кадровые перестановки в правительстве происходят на фоне поражения в войне в Нагорном Карабахе и протестов против Никола Пашиняна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении назначили нового главу МИД.

Сегодня, согласно мирному соглашению, Агдамский район Нагорного Карабаха переходит под контроль Азербайджана. До этого район фактически 30 лет находился под управлением Армении.