В Армении разбился штурмовик Су-25, есть погибшие

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В результате крушения самолета погибли два человека

В Армении в ходе учебного полета разбился штурмовик Су-25, в результате инцидента погибли оба пилота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт news.am.

Сообщается, что инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. В Минобороны уточнили, что штурмовик вылетел из аэродрома в Гюмри и разбился в районе Маралика в Ширакской области.

Также сообщается, что вследствие крушения Су-25 погибли военные Армен Бабаян и Мовсес Манукян. В министерстве выразили соболезнования родственникам погибших военных. Причина катастрофы не называется.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском Кульякане легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной крушения мог стать технический сбой. Также сообщалось о двух пострадавших.

1 декабря такой же самолет упал на жилые дома в Сан-Паулу (Бразилия), в результате крушения погибли два человека и еще 12 пострадали. Также были опубликованы фото последствий падения самолета.