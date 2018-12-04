ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Вірменії розбився штурмовик Су-25, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 12:51
У Вірменії розбився штурмовик Су-25, є загиблі
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті аварії літака загинули дві особи

У Вірменії в ході навчального польоту розбився штурмовик Су-25, в результаті інциденту загинули обидва пілоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт news.am.

Повідомляється, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту. У Міноборони уточнили, що штурмовик вилетів з аеродрому в Гюмрі і розбився в районі Маралика в Ширакській області.

Також повідомляється, що внаслідок катастрофи Су-25 загинули військові Армен Бабаян і Мовсес Манукян. У міністерстві також висловили співчуття родичам загиблих військових. Причина катастрофи не називається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мексиканському Кульякані легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, в результаті чого загинули чотири людини. За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. Також повідомлялося про двох постраждалих.

1 грудня такий же літак впав на житлові будинки в Сан-Паулу (Бразилія), в результаті аварії загинули дві людини і ще 12 постраждали. Також були опубліковані фото наслідків падіння літака.

 

ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти та безпілотники
Новини України АрменияСу-25Літак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся