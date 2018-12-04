У Вірменії розбився штурмовик Су-25, є загиблі

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті аварії літака загинули дві особи

У Вірменії в ході навчального польоту розбився штурмовик Су-25, в результаті інциденту загинули обидва пілоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт news.am.

Повідомляється, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту. У Міноборони уточнили, що штурмовик вилетів з аеродрому в Гюмрі і розбився в районі Маралика в Ширакській області.

Також повідомляється, що внаслідок катастрофи Су-25 загинули військові Армен Бабаян і Мовсес Манукян. У міністерстві також висловили співчуття родичам загиблих військових. Причина катастрофи не називається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мексиканському Кульякані легкомоторний літак Cessna впав на житловий будинок, в результаті чого загинули чотири людини. За попередніми даними, причиною аварії міг стати технічний збій. Також повідомлялося про двох постраждалих.

1 грудня такий же літак впав на житлові будинки в Сан-Паулу (Бразилія), в результаті аварії загинули дві людини і ще 12 постраждали. Також були опубліковані фото наслідків падіння літака.