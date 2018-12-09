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У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори

Новини » Політика    09.12.2018 - 09:15
У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори
Фото: прапор Вірменії (flagi.in.ua)

Позачергові парламентські вибори у Вірменії проходитимуть з 8:00 до 20:00 неділі, 9 грудня

Сьогодні, 9 грудня 2018, у Вірменії проходять перші в історії країни позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на news.am.

Як повідомляється, для проведення виборів було відкрито 2010 виборчих дільниць, 479 з яких відкриті в столиці країни - Єревані. Виборчі дільниці будуть відкритими для голосування з 8:00 до 20:00 за єреванським часом.

Зазначається, що оскільки Вірменія стала парламентською республікою, переможець даних виборів отримає всю повноту влади в країні. За місце в парламенті борються 11 політичних сил: 2 блока та 9 партій. Для проходження в парламент партіям необхідно подолати 5% бар'єр, а блокам - 7%. Межа явки на виборах не передбачена.

Крім того, соціологічні опитування говорять, що перемогу на парламентських виборах здобуде в. о. прем'єр-міністра Нікол Пашинян, який очолює блок "Мій крок". Шанси на друге місце мають  Республіканська партія Вірменії, яка є колишньою партією влади, та партія "Процвітаюча Вірменія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні у четвер, 1 листопада, вдруге не обрали головою уряду єдиного претендента - Нікола Пашиняна. Згідно з Конституцією Вірменії, парламент повинен бути розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду.

Пізніше стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян, підписав указ про проведення позачергових парламентських виборів 9 грудня 2018 року.

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