В Армении начался трехдневный траур по погибшим в Карабахе

Фото: военный в зоне Нагорного Карабаха (facebook.com/artsakhdefencearmy)

В Армении начался трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Его объявили в сороковой день после прекращения боевых действий.

Об этом пишет DW.

За шесть недель войны погибли почти 3 тысячи армянских солдат.

В Ереване в субботу, 19 декабря, состоится траурное шествие от площади Республики до военного кладбища "Ераблур". Его возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

Между тем сторонники оппозиции готовятся пройти до "Ераблура" отдельным шествием, которое начнется на площади Свободы. Лидеры этого движения заявили, что не допустят участия премьер-министра в траурных мероприятиях.

Пашиняна обвиняют в потере контроля над районами вокруг Нагорного Карабаха, а также территориями в самом Карабахе.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных.

Напомним, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку.