У Вірменії почався триденний траур за загиблими в Карабасі

Фото: військовий в зоні Нагірного Карабаху (facebook.com/artsakhdefencearmy)

У Вірменії почався триденний загальнонаціональний траур за загиблими в ході бойових дій в Нагірному Карабасі. Його оголосили в сороковий день після припинення бойових дій.

Про це пише DW.

За шість тижнів війни загинуло майже 3 тисячі вірменських солдатів.

В Єревані в суботу, 19 грудня, відбудеться скорботна хода від площі Республіки до військового кладовища "Ераблур". Його очолить прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Тим часом прихильники опозиції готуються пройти до "Ераблура" окремою ходою, яка розпочнеться на площі Свободи. Лідери цього руху заявили, що не допустять участі прем'єр-міністра в жалобних заходах.

Пашиняна звинувачують у втраті контролю над районами навколо Нагірного Карабаху, а також територіями в самому Карабаху.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку.