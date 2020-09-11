ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Армении карантин продлили до января 2021 года

Автор: РБК-Украина

Правительство Армении приняло решение продлить карантин в стране до 11 января 2021 года. Этот режим пришел на смену чрезвычайному положению, который действовал в Армении с 16 марта.

Об этом сообщает Public Radio of Armenia.

в конце мая Армения заявила о второй волне коронавируса.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрмениякарантинКоронавирус