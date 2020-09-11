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У Вірменії карантин продовжили до січня 2021 року

Автор: РБК-Україна

Уряд Вірменії прийняв рішення продовжити карантин у країні до 11 січня 2021 року. Цей режим прийшов на зміну надзвичайного стану, який діяв у Вірменії з 16 березня.

Про це повідомляє Public Radio of Armenia.

наприкінці травня Вірменія заявила про другу хвилю коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні вперше підтвердили більше ніж 3 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше заражень в Києві, Тернопільській, Харківській областях.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.

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