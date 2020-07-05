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В Армении 20 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали

Новости » Спорт     05.07.2020 - 14:42
В Армении 20 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали
Фото: футбол (gazeta.ru)

Речь идет о скандале с договорными матчами

В Армении 20 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали из-за скандала с договорными матчами. Инцидент произошел во втором по силе дивизионе страны.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

Так, из-за договорных матчей исполком федерации решил досрочно завершить сезон-2019/20 в Первой лиге. Дисквалификации получили 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет на занятие любой футбольной деятельностью.

Среди дисквалифицированных оказались и 25 украинцев, из которых 20 получили пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью. Это футболисты Олег Гуменюк ("Черноморец", "Таврия", "Волынь"), Илья Глушицкий ("Шахтер"), Тимофей Шеремета ("Металлург", Запорожье), Игорь Быковский ("Шахтер", "Мариуполь"), Сергей Дячук ("Днепр"), Дмитрий Копытов ("Динамо", Киев) и другие.

Также дисквалифицированы и украинские тренеры: Юрий Окул, Сергей Литовченко, Анатолий Писковец и Максим Дробный.

Напомним, в феврале УЕФА на год дисквалифицировал форварда "Динамо" Беседина.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины АрменияФутбол
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