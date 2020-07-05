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У Вірменії 20 українських футболістів довічно дискваліфікували

Новини » Спорт     05.07.2020 - 14:42
У Вірменії 20 українських футболістів довічно дискваліфікували
Фото: футбол (gazeta.ru)

Мова йде про скандал з договірними матчами

У Вірменії 20 українських футболістів довічно дискваліфікували через скандал з договірними матчами. Інцидент стався у другому по силі дивізіоні країни.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Вірменії (ФФА).

Так, через договірні матчі виконком федерації вирішив достроково завершити сезон-2019/20 в Першій лізі. Дискваліфікації отримали 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону на заняття будь-якою футбольною діяльністю.

Серед дискваліфікованих виявилися і 25 українців, з яких 20 отримали довічну заборону на заняття футбольною діяльністю. Це футболісти Олег Гуменюк ("Чорноморець", "Таврія", "Волинь"), Ілля Глушицький ("Шахтар"), Тимофій Шеремета ("Металург", Запоріжжя), Ігор Биковський ("Шахтар", "Маріуполь"), Сергій Дячук ("Дніпро"), Дмитро Копитов ("Динамо", Київ) та інші.

Також дискваліфіковані та українські тренери: Юрій Окул, Сергій Литовченко, Анатолій Пісковець і Максим Дробовий.

Нагадаємо, у лютому УЄФА на рік дискваліфікувала форварда "Динамо" Бесєдіна.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України АрменияФутбол
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