В АРМА снимают ответственность за действия предыдущего руководства касательно земли "Ашан"

Новое руководство Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) заинтересовано закончить неудобную для себя историю с кражей земли в Одессе у международного инвестора - сетевого ритейлера "Ашан" и его партнера "Ситрас".

Об этом в интервью заявил в. и. о. председателя агентства Виталий Сигидин.

"АРМА является ответчиком по этим делам. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и предоставляем всю необходимую информацию в судах", - ответил Сигидин в интервью Mind на вопрос о будущем земли под строительство ТРЦ, которая была отобрана у международного ритейлера.

Сигидин акцентировал, что новое руководство АРМА не имеет отношения к действиям предыдущих руководителей, и констатировал, что АРМА не будет противодействовать законному решению суда.

Тем не менее на данный момент агентство продолжает активно оспаривать все решения по земельным участкам "Ашан" и "Ситрас", принятые судами в пользу последних.

Отвечая на вопрос о причинах поспешной продажи арестованных земель, руководитель АРМА Виталий Сигидин отметил, что не может комментировать действия предыдущего руководства Агентства, но этому факту дадут надлежащую оценку правоохранительные органы, в том числе действиям Ирины Марининой, директора ООО "Пелучо" - компании-захватчика земель "Ашан" в Одессе.

Напомним, что Ирина Маринина представлялась сотрудницей агентства АРМА в соцсетях, но Виталий Сигидин в интервью опроверг её причастность к агентству.

"Мы не комментируем непроверенную информацию из соцсетей, но по факту она не была сотрудницей АРМА", - заявил его руководитель.

Также глава АРМА подчеркнул, что негативный прецедент с рейдерским захватом земель "Ашан" в Одессе заставил агентство пересмотреть свою практику управления арестованным имуществом и его продаж с аукционов: теперь Агентство будет осуществлять продажу лишь в том случае, если это прямо указано в решении суда.

Напомним, как писало РБК-Украина, земельные участки "Ашан" в Одессе (всего их три в едином месторасположении) передали агентству лишь на хранение, но впоследствии был поспешно организован и проведен незаконный (как было установлено Северным апелляционным судом) аукцион, на котором земли международной компании продали буквально за копейки - 8,7 млн грн (при оценочной стоимости от 200 до более чем 430 млн грн.).

Изменение практики АРМА означает, что успешное урегулирование проблемного кейса "Ашан-Ситрас" будет прецедентом для других компаний - поможет защитить их право собственности и исключить возможность незаконных манипуляций с имуществом.

Окончательное слово за Верховным Судом, где сейчас находится дело по одному из земельных участков "Ашан", на здравый смысл которого надеются представители истцов и всё бизнес-сообщество.

Как известно, по факту незаконных решений и действий, связанных с кражей земли международного ритейлера "Ашан" и международного девелопера "Ситрас" в Одессе при участии представителей правоохранительных органов, судей, госрегистраторов и АРМА, было возбуждено несколько уголовных дел.

Впоследствии их объединили в одно производство и передали для расследования Национальному антикоррупционному бюро. Нарушения, допущенные агентством АРМА при незаконной продаже земли, подтверждены решением Высшего антикоррупционного суда, а Министерство юстиции отменило незаконно внесенные записи в госреестры.

Сейчас международная сеть "Ашан" вместе с партнёром "Ситрас" восстанавливают свои законные права собственности на 27 га под застройку ТРЦ через суды, добиваясь отмены неправомерных действий и решений.

Из-за рейдерского захвата земли "Ашан" приостановила инвестиционный проект общей стоимостью в сотни миллионов гривен, который предусматривает создание тысяч рабочих мест для Одессы, а также окажет позитивное воздействие на развитие транспортной и торговой инфраструктуры города.