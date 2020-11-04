У АРМА знімають відповідальність за дії попереднього керівництва щодо землі "Ашан"

Нове керівництво Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) хоче закінчити незручну для себе історію із крадіжкою землі в Одесі у міжнародного інвестора - мережевого рітейлера "Ашан" і його партнера "Ситрас".

Про це в інтерв'ю заявив в. і. о. голови агентства Віталій Сигидин.

"АРМА є відповідачем по цих справах. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами та надаємо всю необхідну інформацію в судах", - відповів Сигидин в інтерв'ю Mind на питання про майбутнє землі під будівництво ТРЦ, яка була відібрана у міжнародного рітейлера.

Сигидин акцентував, що нове керівництво АРМА не має стосунку до дій попередніх керівників, і констатував, що АРМА не протидіятиме законному рішенню суду.

Проте на цей час агентство продовжує активно заперечувати всі рішення щодо земельних ділянок "Ашан" і "Ситрас", ухвалені судами на користь останніх.

Відповідаючи на запитання про причини поспішного продажу арештованих земель, керівник АРМА Віталій Сигидин зазначив, що не може коментувати дії попереднього керівництва агентства, але цьому факту дадуть належну оцінку правоохоронні органи, у тому числі діям Ірині Мариніної, директора ТОВ "Пелучо" - компанії-загарбника земель "Ашан" в Одесі.

Нагадаємо, що Ірина Мариніна представлялася співробітницею агентства АРМА в соцмережах, але Віталій Сигидин в інтерв'ю спростував її причетність до Агентства.

"Ми не коментуємо неперевірену інформацію із соцмереж, але по факту вона не була співробітницею АРМА", - заявив його керівник.

Також глава АРМА підкреслив, що негативний прецедент з рейдерським захопленням земель "Ашан" в Одесі змусив агентство переглянути свою практику управління арештованим майном і його продажу з аукціонів: тепер агентство буде здійснювати продаж лише в тому випадку, якщо це прямо вказано в рішенні суду.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, земельні ділянки "Ашан" в Одесі (всього їх три в єдиному місцерозташування) передали Агентству лише на зберігання, але згодом був поквапом організований і проведений незаконний (як було встановлено Північним апеляційним судом) аукціон, на якому землі міжнародної компанії продали буквально за копійки - 8,7 млн грн (при оцінній вартості від 200 до більш ніж 430 млн грн).

Зміна практики АРМА означає, що успішне врегулювання проблемного кейса "Ашан-Ситрас" стане прецедентом для інших компаній - допоможе захистити їхнє право власності та виключити можливість незаконних маніпуляцій із майном. Остаточне слово за Верховним Судом, де зараз перебуває справа щодо однієї із земельних ділянок "Ашан", на здоровий глузд якого сподіваються представники позивачів і все бізнес-співтовариство.

Як відомо, за фактом незаконних рішень і дій, пов'язаних із крадіжкою землі міжнародного ритейлера "Ашан" і міжнародного девелопера "Ситрас" в Одесі з участю представників правоохоронних органів, суддів, держреєстраторів і АРМА, було розпочато декілька карних справ.

Згодом їх об'єднали в одне провадження та передали для розслідування Національному антикорупційному бюро. Порушення, допущені агентством АРМА під час незаконного продажу землі, підтверджені рішенням Вищого антикорупційного суду, а Міністерство юстиції скасувало незаконно внесені записи до держреєстрів.

Зараз міжнародна мережа "Ашан" разом із партнером "Ситрас" поновлює свої законні права власності на 27 га під забудову ТРЦ через суди, домагаючись скасування неправомірних дій і рішень.

Через рейдерське захоплення землі "Ашан" призупинила провадження інвестиційного проєкту загальною вартістю в сотні мільйонів гривень, який передбачає створення тисяч робочих місць для Одеси, а також матиме позитивний вплив на розвиток транспортної та торговельної інфраструктури міста.