АРМА выкупит "военные облигации" правительства на 150 млн гривен

Кабинет министров согласовать приобретение Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) облигаций внутреннего государственного займа "военные облигации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 10 сентября 2022 г. № 795-р .

Напомним, с начала российского вторжения правительство размещает "военные облигации" для финансирования дефицита бюджета.

Согласно документу, за счет денежных средств в национальной валюте, размещенных на счетах АРМА, будет выкуплено "военных облигаций" на 152 млн гривен.

В сентябре Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 млрд гривен. С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 300 млрд гривен.

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