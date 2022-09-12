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АРМА викупить "військові облігації" уряду на 150 млн гривень

Фото: військові облігації уряду на 150 млн гривень будуть викуплені АРМА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів погодив придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) облігацій внутрішньої державної позики "військові облігації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 10 вересня 2022 р. № 795-р.

Згідно з документом, за рахунок грошових коштів у національній валюті, розміщених на рахунках АРМА, буде викуплено "військових облігацій" на 152 млн гривень.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення уряд розміщує "військові облігації" для фінансування дефіциту бюджету.

У вересні Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. З початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 300 млрд гривень.

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Кабінет Міністрів України