АРМА викупить "військові облігації" уряду на 150 млн гривень

Кабінет міністрів погодив придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) облігацій внутрішньої державної позики "військові облігації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 10 вересня 2022 р. № 795-р .

Згідно з документом, за рахунок грошових коштів у національній валюті, розміщених на рахунках АРМА, буде викуплено "військових облігацій" на 152 млн гривень.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення уряд розміщує "військові облігації" для фінансування дефіциту бюджету.