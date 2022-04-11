UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

АРМА передали арестованную яхту Медведчука

Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованную яхту нардепа Виктора Медведчука. Речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора в Telegram.

Сейчас яхта стоимостью около 200 млн долларов, на которую судом ранее наложен арест в уголовном производстве, находится в порту г. Риека, Республика Хорватия.

Напомним, суд арестовал активы женщины Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Их планируют национализировать.

Сам нардеп Медведчук нарушил условия домашнего ареста и сбежал из-под стражи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукАРМА