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АРМА передали заарештовану яхту Медведчука

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 14:45
АРМА передали заарештовану яхту Медведчука Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали заарештовану яхту нардепа Віктора Медведчука. Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора в Telegram.

Зараз яхта вартістю близько 200 млн доларів, на яку судом раніше накладено арешт у кримінальному провадженні, знаходиться в порту Рієка, Республіка Хорватія.

Нагадаємо, суд заарештував активи жінки Віктора Медведчука Оксани Марченко. Їх планують націоналізувати.

Сам нардеп Медведчук порушив умови домашнього арешту і втік з-під варти.

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Віктор Медведчук АРМА
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