В АРМА не було ключів від будинку Захарченка і Дума не могла їх передати, - заява агенства

"Щодо фактичного контролю над об'єктом, ключі ми не забирали. Фізичний контроль над цим об'єктом ми ще не встановлювали, оскільки фізичний контроль спонукатиме нас до понесення витрат на його утримання", - заявила Ярослава Максименко, тимчасова в.о. керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Так вона відповіла на запитання про будинок Захарченка.

На уточнююче питання голови комітету Анастасії Радіної, а чи був підписаний акт прийому передачі цього активу, Максименко твердо відповіла "Ні".

Таким чином, озвучені дані фактично заперечують поширену нещодавно інформацію у медіапросторі про те, що Олена Дума начебто передавала ключі від цього маєтку ексміністру юстиції Герману Галущенку.

Під час засідання було надано й уточнені офіційні показники щодо інвентаризації арештованих активів, проведеної спільно з Офісом генерального прокурора 2 червня 2025 року.

Згідно з протоколом, 36 534 активи були передані за актами приймання-передачі, а 33 135 активів - це ті, щодо яких проводилися подальші заходи з огляду, оцінки та підготовки до відбору управителів.

Раніше АРМА публічно звітувало, що Офіс генпрокурора та Спеціалізована антикорупційна прокуратура надавали негативні висновки до законопроєкту про реформу АРМА щодо процедури передачі арештованих активів, зокрема щодо механізмів, які стали предметом суспільних дискусій.

Крім того, було підкреслено, що оголошення щодо відбору управителя для будинку Захарченка публікувалося ще у 2024 році, що, за словами представників АРМА, спростовує закиди про "прихованість" чи "маніпуляції" довкола цього активу.

За підсумками засідання у Комітеті зазначили, що низка журналістських матеріалів, які останніми днями поширювалися у медіа, містять звинувачення без достатньої доказової бази та не відповідають фактичному стану речей.