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В Арктике из-за глобального потепления дождь скоро заменит снег, - ученые

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Оттава, Среда 01 декабря 2021 19:16
В Арктике из-за глобального потепления дождь скоро заменит снег, - ученые Фото: снег в Арктике в ближайшем будущем заменит дождь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Группа ученых из канадского университета Манитобы выяснила, что из-за глобального потепления в Арктике будет выпадать больше дождя, чем снега. Смена осадков в регионе произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию, уже сегодня в Арктике выпадает больше дождя, чем снега. Однако ситуация кардинально изменится после того, как температура в мире поднимется на 3 градуса.

В исследовании отмечается, что смена осадков в Арктике приведет к вымиранию некоторых видов животных. В частности, могут погибнуть популяции диких карибу, северных оленей и овцебыков. Среди причин, которые приведут к их гибели, ученые отмечают тот факт, что осадки в виде дождя на поверхности земли будут превращаться в лед, и животные лишатся возможности питаться.

Ученые также полагают, что быстрое нагревание в Арктике может усилить экстремальные погодные явления, такие как наводнения в Европе, Азии и Северной Америке.

Напомним, летом группа исследователей из Университетского колледжа Лондона выяснила, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.

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Канада Арктика Глобальное потепление
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