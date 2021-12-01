В Арктике из-за глобального потепления дождь скоро заменит снег, - ученые

Группа ученых из канадского университета Манитобы выяснила, что из-за глобального потепления в Арктике будет выпадать больше дождя, чем снега. Смена осадков в регионе произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно исследованию, уже сегодня в Арктике выпадает больше дождя, чем снега. Однако ситуация кардинально изменится после того, как температура в мире поднимется на 3 градуса.

В исследовании отмечается, что смена осадков в Арктике приведет к вымиранию некоторых видов животных. В частности, могут погибнуть популяции диких карибу, северных оленей и овцебыков. Среди причин, которые приведут к их гибели, ученые отмечают тот факт, что осадки в виде дождя на поверхности земли будут превращаться в лед, и животные лишатся возможности питаться.

Ученые также полагают, что быстрое нагревание в Арктике может усилить экстремальные погодные явления, такие как наводнения в Европе, Азии и Северной Америке.