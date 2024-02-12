Арктичне повітря принесе в Україну похолодання та морози до 15 градусів

Як зазначила синоптик, з 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску, оскільки по висоті заходитиме холодне арктичне повітря.

"Морози повернуться, і на більшій частині України вночі очікується від 1 до 7 градусів морозу, а на північному сході і сході може бути до 10-15 градусів морозу", - сказала вона.

За її словами, вдень очікуються морози на північному сході та сході (1-6 градусів), на решті території України - близько нуля. У Києві будуть невеликі морози вночі та близько нуля вдень.

Погода в лютому

Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.