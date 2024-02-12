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Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов

Фото: морозы вернутся в середине февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Арктический воздух с севера и северо-востока повлечет за собой похолодание в Украине с 15 февраля. На части территории ожидаются ночные морозы 10-15 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, с 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления, поскольку по высоте будет заходить холодный арктический воздух.

"Морозы вернутся, и на большей части Украины ночью ожидается от 1 до 7 градусов мороза, а на северо-востоке и востоке может быть до 10-15 градусов мороза", - сказала она.

По ее словам, днем ожидаются морозы на северо-востоке и востоке (1-6 градусов), на остальной территории Украины около нуля. В Киеве пройдут небольшие морозы ночью и около нуля днем.

Погода в феврале

Напомним, в первой половине февраля в Украине установилась тёплая погода. Температура превышает норму на 7-10 градусов и соответствует показателям начала апреля. В Киеве уже обновлено несколько температурных рекордов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине – довольно частое явление в последние 20 лет.

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