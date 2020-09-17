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Арис - Колос: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Автор: Вера Олейник

Следим за исторической игрой украинской команды

Дебютант еврокубков ковалевский "Колос" проведет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Ариса". По мнению букмекеров, фаворитом матча является греческий клуб.

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17 сентября 21:00
Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

Команда Руслана Костышина дебютирует в еврокубках в греческом городе Салоники в четверг, 17 сентября, на стадионе "Клеантис Викелидис". В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени. Трансляция поединка традиционно стартует пятью минутами ранее.

Судьба путевки в следующий этап отбора решится по итогам одного матча. В случае ничейного результата в основное время команд ждет овертайм, а при необходимости - еще и серия пенальти.

Победитель поединка выйдет в третий раунд отбора Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".

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