Аріс - Колос: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Дебютант єврокубків ковалівський "Колос" проведе матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Аріса". На думку букмекерів, фаворитом матчу є грецький клуб.

17 вересня 21:00

Салоніки, стадіон "Клеантіс Вікелідіс"

Команда Руслана Костишина дебютує в єврокубках у грецькому місті Салоніки в четвер, 17 вересня, на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1". Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом. Трансляція поєдинку традиційно стартує на п'ять хвилин раніше.