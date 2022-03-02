Архив российских преступлений. В Украине создали информационный сайт о войне для иностранцев

Министерство иностранных дел Украины запустило информационную платформу для иностранцев. В ней рассказывается обо всех преступлениях Российской Федерации против нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Ознакомиться с сайтом можно по ссылкой.
"Этот сайт де-факто является живой документацией войны, разворачивающейся на глазах всего мира. Когда мы в конце концов выиграем эту войну, это станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства, а главное - героизма и единства украинского народа", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Распространяя информацию о war.ukraine.ua среди своих иностранных друзей и партнеров, каждый из вас помогает народу Украины защитить свою землю и свободу всей Европы", - добавляет пресс-служба.
Фото: в Украине создали информационный сайт о войне для иностранцев (скриншот)
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