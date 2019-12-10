Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

У здания Кабинета министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за религиозных преследований в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Архиепископ требует от Кабинета министров Украины обеспечить права религиозной свободы украинцев в Крыму. Голодовку Климент будет держать "пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы".

"Требование: встреча с премьер-министром Украины, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина я поеду в Крым", - добавил он.

Во время объявления голодовки к архиепископу Клименту никто из представителей украинских властей не вышел. Публичных комментариев премьер-министра Украины Алексея Гончарука по этому поводу пока нет.

Напомним, 7 декабря стало известно, что в аннексированном Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений относительно храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. По его словам, в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.