Архиепископ Кентерберийский приехал в Киев с предложением помощи

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прибыл в Киев с трехдневным визитом в знак солидарности с Украиной и предложением о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Глава Церкви Великобритании встретится с лидерами украинских церквей, чтобы услышать о том, что происходит в Украине. Кроме того, Уэлби повидается с украинскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а также узнает о помощи церквей и благотворительных организаций в военных условиях.

"Украинцев ждет очень тяжелая зима, и я хочу узнать, как Церковь Британии может их поддержать среди опустошений, потерь и разрушений, которые продолжаются в этой войне", - сказал архиепископ.

Вчера, направляясь в Украину, он встретился с украинскими беженцами в польской столице Варшаве.