ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Архиепископ Кентерберийский приехал в Киев с предложением помощи

Новина українською →
Украина, Среда 30 ноября 2022 22:14
Архиепископ Кентерберийский приехал в Киев с предложением помощи Фото: Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прибыл в Киев с трехдневным визитом в знак солидарности с Украиной и предложением о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава Церкви Великобритании встретится с лидерами украинских церквей, чтобы услышать о том, что происходит в Украине. Кроме того, Уэлби повидается с украинскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а также узнает о помощи церквей и благотворительных организаций в военных условиях.

"Украинцев ждет очень тяжелая зима, и я хочу узнать, как Церковь Британии может их поддержать среди опустошений, потерь и разрушений, которые продолжаются в этой войне", - сказал архиепископ.

Вчера, направляясь в Украину, он встретился с украинскими беженцами в польской столице Варшаве.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Ватикан готов выступить посредником по переговорам между Украиной и Россией и предлагает свою территорию как нейтральное место для их проведения.

Накануне Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща русскому народу.

После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию