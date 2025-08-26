Археологи виявили човен часів Христа: просте співпадіння чи важливий знак?

Як його знайшли

Човен, названий "Човном Ісуса", був знайдений у 1986 році під час сильної посухи, коли рівень води у Галілейському морі різко впав. Брати Моше та Юваль Луфан, археологи-аматори з кібуца Гіносар, виявили в мулі залізні цвяхи та залишки дерев'яного судна.

"Це човен саме такого типу, який згаданий у Євангеліях. Він розрахований приблизно на 12 осіб і відповідає описам рибальських суден того часу", - зазначає археолог Денні Герман.

Археологи визначили, що цей човен був зроблений ще у римську епоху, а радіовуглецевий аналіз підтвердив його вік - приблизно перше століття. Його форма й конструкція свідчать, що він належав простим рибалкам. Судно могло вміщати близько 12 осіб - саме стільки, скільки, за Євангелієм, було апостолів.

Чому його пов'язують з Ісусом

Біблійний археолог Денні Герман пояснює, що це саме той тип човна, який згадується в Новому Завіті. Євангелісти Матвій, Марко та Іван описують, як учні Ісуса опинилися в бурі посеред моря, а Христос підійшов до них, ідучи по хвилях. Цікаво, що місце знахідки - біля сучасного Гіносара - у давнину називалося Геннісарет. Саме туди, за Біблією, пристали апостоли після дива.

Поруч із човном знайшли уламки посуду та глиняну лампу, які могли використовувати під час нічних плавань - ще один відгук до біблійних історій.

"Олійна лампа, знайдена біля човна, свідчить про те, що його використовували для нічної подорожі, як і в євангельській історії про те, як Ісус заспокоїв море", - сказав Герман, зазначивши, що артефакт був похований у тому ж шарі мулу, що й судно, що свідчить про використання його пасажирами.

Як виглядає човен, який міг належати Ісусу (скриншот)

Врятувати артефакт було непросто

Витягти човен із багнюки виявилося перегонами з часом - дощі могли будь-якої миті знову підняти рівень води. Протягом 12 днів і ночей археологи та волонтери працювали без зупину. Деревина, що пролежала без кисню століттями, почала кришитися на повітрі, тож її обгорнули скловолокном і піною, аби перевезти у безпечне місце.

Подальша консервація тривала 16 років. Мул поступово замінили спеціальним розчином, який зупинив руйнування.

Де побачити "Човен Ісуса" сьогодні

З 2000 року він виставлений у музеї Ігаля Аллона в Гіносарі. Тисячі християнських паломників і туристів приїжджають сюди, аби на власні очі побачити реліквію, яка напряму пов'язана з євангельськими історіями.

"Ми ніколи не зможемо довести, що сам Ісус був у цьому човні. Але він точно такого ж типу, який використовували рибалки на Галілейському морі в ті часи. І він саме такий, який описується в біблійних історіях про Ісуса Христа", - визнає археолог.