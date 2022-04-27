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Аргумент в пользу отказа от сотрудничества с РФ. Зеленский об остановке поставок газа в Польшу

Фото: Зеленский назвал отключение газа Европе шантажом со стороны России (фото president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия Кремля по расторжению газовых контрактов с Польшей и Болгарией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"Россия начала новую серию энергетического шантажа европейцев. Решением оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию - очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с Россией. РФ рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно будет воспользоваться, например для шантажа европейцев или чтобы усилить военную машину, которая рассматривает Европу как мишень. Поэтому, чем быстрее в Европе признают, что нельзя зависеть от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейских рынков", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, на днях Россия сообщила, что прекращает поставки газа до Польши и Болгарии.

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Владимир Зеленский