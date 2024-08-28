Аргумент про можливу ескалацію війни став для партнерів України виправданням, - Кулеба

За словами міністра, війна забирає дуже велику кількість ресурсів, грошей, сил, обладнання, але "головні проблеми завжди починаються в головах людей".

"З самого початку російського вторгнення найбільша проблема, з якою довелося зіткнутися Україні, полягає в тому, що страх перед ескалацією конфлікту домінував в ухваленні рішень нашими союзниками", - розповів глава МЗС.

Він уточнив, що кожне прохання України до партнерів надати нове озброєння спочатку не схвалювали.

Кулеба вважає, що якби страх перед ескалацією не був головним чинником, який впливає на рішення союзників, то Україна отримала б необхідне озброєння набагато раніше і була б у кращому становищі.

"Найбільше завдання - переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію Москви... Росіяни скинули сотні тисяч ракет і снарядів на нашу територію. Чому? Тому що вони мають дуже чітку стратегію і чітку мету: знищити Україну", - додав міністр.

Тому, за його словами, аргумент про можливість ескалації з боку Росії став виправданням, щоб не робити рішучих дій.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо у цій війні, і тоді ми читатимемо підручники історії про те, як ми разом приймали рішення", - наголосив чиновник.